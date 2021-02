True Lies | il reboot in forma di serie tv

FilmNewsItaly : James Cameron sviluppa l'adattamento televisivo di 'True Lies' - _Going_Up_ : E del #reboot di #TrueLies ne vogliamo parlare? Ci sarà una #serietv - TelefilmSpoiler : Nuovo drama in arrivo sulla CBS: TRUE LIES - ciakmag : #TrueLies ma sul piccolo schermo: tra i produttori troviamo proprio #JamesCameron, il regista del film!… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Chi avrà il coraggio di prendere il posto di Schwarzy? #TrueLies #ArnoldSchwarzenegger -

Ultime Notizie dalla rete : True Lies

Cinematographe.it - FilmIsNow

Il film '' , con Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger protagonisti, è stato uno dei successi della stagione cinematografica 1994 e da tempo è al centro di vari tentativi di reboot in forma di ...diventa una serie televisiva prodotta da CBS e 20th Television Come riportato da Deadline ,, film del 1994 diretto da James Cameron , sta per sbarcare sul mercato delle serie ...James Cameron, regista e sceneggiatore del film originale, è a bordo come produttore: non è detto che sia sufficiente, perché il progetto è già fallito più volte ...CBS annuncia la realizzazione di una serie TV reboot di True Lies, film del 1994 di James Cameron, con Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger.