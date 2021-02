Tokyo 2020 | si dimette il presidente Mori

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario”. Questa la motivazione con cui Yoshirodel Comitato organizzatore delle Olimpiadi di, si era opposto alla proposta di allargare il numero delle donne all’interno del Consiglio dei Giochi. Una frase che aveva generato subito polemiche e che ha portatorsi. L’ormai ex, 83 anni, ha annunciato la sua decisione nel corso di una riunione del board esecutivo: “Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos, desiderormi daoggi“, ha detto. “Se una di loro alza la mano per intervenire, le altre si sentono obbligate a rispondere, e si finisce che tutte quante si ritrovano a ...