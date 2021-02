Testo di Maskerate di Edoardo Bennato | rock tribale contro l’omologazione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021)diè la risultante di tante influenze. Contenuto nell’ultimo disco Non C’è, il singolo si muove tra tom che propongono dinamiche tribali e citazioni. Sì, perché ad ogni uscita del ritornello corrispondono fiati che rendono omaggio al grido di battaglia di Robert Plant presente in Immigrant Song dei Led Zeppelin. C’è di più: l’arrangiamento scelto daha quel non so che di maledetto che abbiamo conosciuto dai tempi di Sympathy For The Devil dei Rolling Stones. Il risultato è un brano che diventa ora una marcia e ora un rito propiziatorio confortato da parole che si scagliano duramente. La mission di Non C’è, del resto, è proprio questa: fotografare l’Italia come farebbe un reporter, scelta giustificata ...