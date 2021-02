Spostamenti tra regioni: vietati fino al 25 febbraio. Ecco chi entra in zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Divieto di Spostamenti tra regioni fino al 25 febbraio, poi chissà. E’ forse l’ultima misura restrittiva targata Conte, primo ministro – ricordiamo – ancora in carica per l’ordinaria amministrazione. Contrariamente a quanto ipotizzato da tutti sino a poche ore fa, stando a quanto appreso dall’Adnkronos da fonti del governo, il blocco degli Spostamenti non viene quindi prorogato fino a 5 marzo. Il nuovo decreto, che ha ottenuto nel pomeriggio il via libera del Consiglio dei ministri, non estende quindi lo stop alla prima settimana di marzo. Ma il divieto di Spostamenti continuerà a valere fino al 25 febbraio anche tra regioni che si trovano in zona gialla. “Dal 16 al 25 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Divieto ditraal 25, poi chissà. E’ forse l’ultima misura restrittiva targata Conte, primo ministro – ricordiamo – ancora in carica per l’ordinaria amministrazione. Contrariamente a quanto ipotizzato da tutti sino a poche ore fa, stando a quanto appreso dall’Adnkronos da fonti del governo, il blocco deglinon viene quindi prorogatoa 5 marzo. Il nuovo decreto, che ha ottenuto nel pomeriggio il via libera del Consiglio dei ministri, non estende quindi lo stop alla prima settimana di marzo. Ma il divieto dicontinuerà a valereal 25anche trache si trovano ingialla. “Dal 16 al 25 ...

