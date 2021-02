Roma, il rebus dei candidati nel centrodestra: Meloni punta su Abodi, Berlusconi e Salvini spingono Bertolaso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non solo “fraintendimenti” a livello nazionale, tanto da far dire a Giorgia Meloni “trovo strano che Salvini possa essersi espresso a nome di tutto il centrodestra nei rapporti con Draghi”. Anche a livello locale, in vista delle prossime elezioni comunali – e parliamo delle più importanti città italiane – le cose tra “alleati” non sembrano andare molto meglio. Ad esempio nella partita più importante, quella di Roma capitale, è ancora tutto in alto mare. Il toto-candidati pare una maionese impazzita. Il dilemma è chi “si prenderà” la città, oneri e onori con il rischio di scottarsi le dita. Negli accordi riservati tra le parti a Fratelli d’Italia dovrebbe andare la scelta della candidatura capitolina, mentre la Regione Lazio dovrebbe essere appannaggio della Lega. Ma nulla è ancora deciso, nero su ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non solo “fraintendimenti” a livello nazionale, tanto da far dire a Giorgia“trovo strano chepossa essersi espresso a nome di tutto ilnei rapporti con Draghi”. Anche a livello locale, in vista delle prossime elezioni comunali – e parliamo delle più importanti città italiane – le cose tra “alleati” non sembrano andare molto meglio. Ad esempio nella partita più importante, quella dicapitale, è ancora tutto in alto mare. Il toto-pare una maionese impazzita. Il dilemma è chi “si prenderà” la città, oneri e onori con il rischio di scottarsi le dita. Negli accordi riservati tra le parti a Fratelli d’Italia dovrebbe andare la scelta della candidatura capitolina, mentre la Regione Lazio dovrebbe essere appannaggio della Lega. Ma nulla è ancora deciso, nero su ...

