Robert Kubica debutta a tempo pieno nell’endurance

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ha confermato la presenza anell’European Le Mans Series 2021, la principale serie europea riservata alle GT ed ai prototipi. Il polacco, pilota di riserva di Alfa Romeo nella massima formula, ha reso noto l’impegno con WTR, famosa compagine belga da anni impegnata nel mondo delle ruote coperte. Dal 2021 la squadra di Vincent Vosse si prepara per un nuovo impegno tra i prototipi in LMP2 nell’European Le Mans Series e nelle prove del FIA World Endurance Championship oltre alla partecipazione alla 24h di Le Mans., in pista nel DTM 2020 con BMW ed impegnato con High Class Racing (Oreca/LMP2) nella recente Rolex 24 at Daytona,nelle competizioni di durata, pronto per un futuro esordio a Le Mans. Il ...