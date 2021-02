Prolungato divieto spostamento tra Regioni Draghi alle 19 al Colle

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ durato poco meno di un’ora il Consiglio dei Ministri, ultimo atto del Governo Conte, che ha dato via libera alla proroga del blocco degli spostamenti tra– in scadenza il prossimo 15 febbraio – fino al 25 dello stesso mese. Inizialmente, era circolata l’ipotesi di una proroga più lunga, fino al 5 marzo, allineando così la scadenza del decreto anti-Covid a quella del DPCM attualmente in vigore. Il Governo uscente ha invece optato per un provvedimento ponte più breve in attesa dell’insediamento della nuova squadra di ministri di Mario, che19 di oggi salirà al Quirinale dove lo attende il Presidente della Repubblica Mattarella per sciogliere la riserva e, con ogni probabilità, comunicherà la lista, al momento ancora top secret. Ancora “al buio” sul loro futuro, i tanti ministri del governo uscente ...