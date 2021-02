Pioli | «Scudetto? Quella parola la nominerò solo a maggio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia: le dichiarazioni Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia. Le sue parole sullo. SULLA– «Lagiusta per noi è lavorare per dare il massimo. Più i sogni sono grandi, più le delusioni sono importanti. Noi non dobbiamo sognare ma vivere la nostra realtà. noi siamo quelli che possiamo determinare le nostre fortune. Lalì la nominate voi tante volte, io la» Leggi su Calcionews24.com