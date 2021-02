Neve in Toscana, scatta l'allerta "gialla": previsti fiocchi anche in pianura (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coltre bianca fino a quote pianeggianti (comprese le città) soprattutto nella tarda serata. Sulla costa forti raffiche di grecale Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coltre bianca fino a quote pianeggianti (comprese le città) soprattutto nella tarda serata. Sulla costa forti raffiche di grecale

annadl52 : RT @iltirreno: Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: nubi in aumento con precipitazioni serali. Temperature in net… - csd1909 : RT @flash_meteo: #AllertameteoTOS: per domani previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio in intensificazione in serata. Emesso a… - CittaPienza : ALLERTA METEO GIALLA per RISCHIO NEVE ore 18:00-23:59 di OGGI, 12/02/2021. EMERGENZA: 112 800 913648; 320 4345803… - infoitinterno : METEO Toscana: in arrivo GELO E NEVE fino IN PIANURA, anche a Firenze, Siena, Arezzo - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: nubi in aumento con precipitazioni serali. Temperatu… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Toscana Allerta neve, sull'Autosole chiude la Panoramica

FIRENZE - E' attesa la neve su quasi tutta la Toscana e dopo l'allerta lanciata dalla Protezione civile regionale è stata disposta la chiusura di due tratti sulla A1 Milano - Napoli Panoramica, quello compreso tra l'...

Meteo: PROSSIME ORE, imminente PERTURBAZIONE NEVOSA fino in PIANURA. Le REGIONI coinvolte fino a SERA

Pure in Liguria la neve continuerà a cadere molto in basso e localmente fino al piano. Il tempo andrà peggiorando anche sulla Toscana, sulle Marche, in Umbria e fino all'Abruzzo. Pure su questi ...

METEO Toscana: in arrivo GELO E NEVE fino IN PIANURA, anche a Firenze, Siena, Arezzo 3bmeteo Toscana Arancione, Abetone beffato per un giorno. L’appello dei musei

Il via agli impianti era previsto per il 15, ma il cambio di fascia blocca tutto. «È la terza volta che ci prepariamo a vuoto...». Sul fronte musei, la Galleria dell’Accademia non fa neanche in tempo ...

GELO dilaga sull’Italia, NEVE in pianura e coste prossime ore. Vediamo dove

L’attesa ondata di gelo, che porterà i termometri in picchiata, sta avendo inizio. Le correnti fredde dalla Russia iniziano a conquistare parte d’Italia, specie il Nord ed il medio-alto versante adria ...

FIRENZE - E' attesa lasu quasi tutta lae dopo l'allerta lanciata dalla Protezione civile regionale è stata disposta la chiusura di due tratti sulla A1 Milano - Napoli Panoramica, quello compreso tra l'...Pure in Liguria lacontinuerà a cadere molto in basso e localmente fino al piano. Il tempo andrà peggiorando anche sulla, sulle Marche, in Umbria e fino all'Abruzzo. Pure su questi ...Il via agli impianti era previsto per il 15, ma il cambio di fascia blocca tutto. «È la terza volta che ci prepariamo a vuoto...». Sul fronte musei, la Galleria dell’Accademia non fa neanche in tempo ...L’attesa ondata di gelo, che porterà i termometri in picchiata, sta avendo inizio. Le correnti fredde dalla Russia iniziano a conquistare parte d’Italia, specie il Nord ed il medio-alto versante adria ...