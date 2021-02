Napoli, senti Moratti: “Io presidente? E’ un club che mi è stato sempre simpatico…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per un presidente valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale”. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, lo storico presidente dell’Inter Massimo Moratti. Poi, un pensiero sulla situazione di Gattuso, da tempo messo “in discussione” alla guida del Napoli. “Per un presidente valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Non ho notizie circa i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis. Nutro però simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra”, ha continuato l’ex presidente dell’Inter. Infine conclude: “Fra Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Per unvalutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale”. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, lo storicodell’Inter Massimo. Poi, un pensiero sulla situazione di Gattuso, da tempo messo “in discussione” alla guida del. “Per unvalutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Non ho notizie circa i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis. Nutro però simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra”, ha continuato l’exdell’Inter. Infine conclude: “Fra Antonio ...

