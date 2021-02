Milano, rapina in negozio al centro: accoltellata una commessa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Momenti di panico all’interno di uno dei negozi della catena di intimo femminile Yamamay, dove una commessa è stata accoltellata. Attimi di panico nella giornata di ieri in pieno centro a Milano, a Piazza Cordusio, dove un rapinatore è entrato bendato in un negozio della catena di intimo femminile Yamamay con l’intenzione di rubare tutto l’incasso. Pronta la risposta della commessa del negozio, la quale non si è lasciata intimorire dal malfattore ed ha provato a contrastarlo verbalmente e fisicamente… ma ha avuto la peggio! L’uomo l’ha infatti colpita con un oggetto contundente, probabilmente un coltello, sulla parte del fianco al di sotto dell’ascella, per poi fuggire a mani vuote ed a gambe levate. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Momenti di panico all’interno di uno dei negozi della catena di intimo femminile Yamamay, dove unaè stata. Attimi di panico nella giornata di ieri in pieno, a Piazza Cordusio, dove untore è entrato bendato in undella catena di intimo femminile Yamamay con l’intenzione di rubare tutto l’incasso. Pronta la risposta delladel, la quale non si è lasciata intimorire dal malfattore ed ha provato a contrastarlo verbalmente e fisicamente… ma ha avuto la peggio! L’uomo l’ha infatti colpita con un oggetto contundente, probabilmente un coltello, sulla parte del fianco al di sotto dell’ascella, per poi fuggire a mani vuote ed a gambe levate. LEGGI ANCHE ...

MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: La rapina è avvenuta in zona Cordusio intorno alle 19:30. Il rapinatore, armato di una lama, è fuggito. Indaga la Mobile ht… - Yogaolic : #Milano Rapinatore armato accoltella la commessa: paura alla Yamamay in Piazza Cordusio - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Momenti di panico per la giovane commessa 28enne ? #milano #cordusio #rapina #12febbraio - MatteoFollesa77 : in pieno centro a #Milano,cose che accadono ogni giorno,@PeppeSala continua a dire che milano è una città sicura...… - infoitinterno : Commessa ferita con un coltello durante una tentata rapina in negozio del centro di Milano -

