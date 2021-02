MasterChef 2021: il racconto della nona puntata (Di venerdì 12 febbraio 2021) puntata numero 9 a MasterChef 2021. Il programma si avvicina ad ampie falcate alla finalissima, anche se gli aspiranti chef – sotto lo sguardo vigile dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – hanno ancora diverse cartucce da sparare. Vediamo quindi come è andata al serata. I concorrenti di MasterChef 2021 alle prese con la prima prova della nona puntata: la mystery box / Foto Sky MasterChef 2021: la mystery box Gli ingredienti nascosti sotto le cassette della mystery box, questa sera, sono nove frutti esotici. Tra questi, il logan, come spiega Jeremy Chan, primo ospite della puntata, chef una stella Michelin del ristorante Ikoyi a ... Leggi su amica (Di venerdì 12 febbraio 2021)numero 9 a. Il programma si avvicina ad ampie falcate alla finalissima, anche se gli aspiranti chef – sotto lo sguardo vigile dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – hanno ancora diverse cartucce da sparare. Vediamo quindi come è andata al serata. I concorrenti dialle prese con la prima prova: la mystery box / Foto Sky: la mystery box Gli ingredienti nascosti sotto le cassettemystery box, questa sera, sono nove frutti esotici. Tra questi, il logan, come spiega Jeremy Chan, primo ospite, chef una stella Michelin del ristorante Ikoyi a ...

giildagio : RT @_Nico_Piro_: La #disabilità viene ignorata e quindi discriminata in tv. Capita anche in show divertenti come #masterchefitalia Cari @A… - RepSpettacoli : MasterChef 10, ecco le due prove più temute: la staffetta e i critici [aggiornamento delle 23:40] - zazoomblog : Masterchef Italia 10 giovedì 11 febbraio 2021 le anticipazioni: prova a staffetta e test con i critici -… - zazoomblog : Masterchef Italia anticipazioni: ospite della nona puntata Jeremy Chan - #Masterchef #Italia #anticipazioni: - 79_Alessio : RT @_Nico_Piro_: La #disabilità viene ignorata e quindi discriminata in tv. Capita anche in show divertenti come #masterchefitalia Cari @A… -