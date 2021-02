L’unico vero problema di Lukaku (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante i tanti gol e la continuità in termini realizzativi, Romelu Lukaku continua ad essere al centro della critica Glielo ripetono spesso e poi pretendono di aver ragione, mostrando dati e numeri che, senza accorgersene, vanno in un’altra direzione. Quante volte, Romelu Lukaku, ha dovuto difendersi dai pregiudizi? E’ questo L’unico vero problema del centravanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante i tanti gol e la continuità in termini realizzativi, Romelucontinua ad essere al centro della critica Glielo ripetono spesso e poi pretendono di aver ragione, mostrando dati e numeri che, senza accorgersene, vanno in un’altra direzione. Quante volte, Romelu, ha dovuto difendersi dai pregiudizi? E’ questodel centravanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

borghi_claudio : @Joker__Reloaded @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Si certo si è votato e si voterà ma purtroppo no… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - gianni_ceci : @SignorBuonSenso Sono un po’ distratto evidentemente ma vedo che non è l’unico a fare giravolte... Lo schifo vero, comunque... - Moonlightshad1 : @fedesettetre @Ops52716481 Anche il viaggio di Renzi in Arabia è arrivato al momento giusto, giornalisti e politici… - doyourvodooshit : Giocare con la paura ti depotenzia più del 50%, l'ho provato sulla mia pelle. Per me l'unico suo problema è questo,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unico vero Per avere politici migliori l'unico modo è sceglierli Corriere della Sera