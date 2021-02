LIVE – Brindisi-Trieste 23-13, Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 12 febbraio 2021) Happy Casa Brindisi e Allianz Trieste si affrontano nel match di quarti di Finale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 2021. I pugliesi partono favoriti sui giuliani che sulla sfida secca hanno però mostrato di potersela giocare con tutti oltre a giocare con una certa regolarità. Venerdì 12 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TV Final Eight Coppa Italia REGOLAMENTO Final Eight Coppa Italia AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Trieste 23-13 9? Tripla di Bell e sono addirittura dodici i punti consecutivi ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Happy Casae Allianzsi affrontano nel match di quarti die delledidi Serie A1. I pugliesi partono favoriti sui giuliani che sulla sfida secca hanno però mostrato di potersela giocare con tutti oltre a giocare con una certa regolarità. Venerdì 12 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TVREGOLAMENTOAGGIORNA LA23-13 9? Tripla di Bell e sono addirittura dodici i punti consecutivi ...

AnnapaolaCorona : @LudovicaMelina @Laurasalli brindisi live a marione ve lo dico ?? - zazoomblog : LIVE Brindisi-Trieste Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Brindisi-Trieste #Coppa #Italia - zazoomblog : LIVE – Treviso-Brindisi 58-63 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Brindisi #58-63 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Brindisi 45-48 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Brindisi #45-48 #Serie - MRB_it : ? LIVE! Si gioca la 16a Giornata ?? Due le gare rinviate. Start alle ore 14.30 #MondoRossoBlù #MRB #SerieD -