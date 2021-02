Ius soli | l' appello delle associazioni a Draghi | Ora cambiamo la legge

(Di venerdì 12 febbraio 2021) I figli e le figlie di immigrati scrivono al presidente incaricato per chiedere "la modifica della norma in nome di quei 1.078.000 minorenni senza cittadinanza iscritti nelle anagrafi comunali"

Pensiamo alloeuropeo come conseguenza del principio della accoglienza e lo sviluppo di una vera cittadinanza europea nella consapevolezza che essa è posta a fondamento del principio di non -...La Cgil vorrebbe da Draghi una legge sullo. Un ministero unico dedicato solo al Turismo è la richiesta avanzata al premier dalla Fiavet , mentre più di mille artisti chiedono al premier di ..."Caro presidente del Consiglio, vediamo da anni cambiare i Governi mentre le nostre vite di italiani senza cittadinanza restano impantanate per legge". Riparte il tam tam in rete, riparte la campagna ...I figli e le figlie di immigrati scrivono al presidente incaricato per chiedere "la modifica della norma in nome di quei 1.078.000 minorenni senza ...