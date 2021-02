Il lavoro, la lotta, il sorriso: ciao Antonio, ancora non ci credo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Una persona che ha lottato strenuamente per la conquista di un suo diritto, il posto di lavoro. Antonio De Ianni voleva lavorare e non si dava pace per il fatto di essere stato espulso da quel mondo. Non esitava dinanzi all’opportunità di protestare, talvolta attraverso gesti clamorosi, ma non si negava a nuove esperienze e a nuove professioni, tutte lecite. Insomma, Antonio non era uno che si rassegnava. Non uno di quelli che se ne stanno sul divano ad aspettare l’assegno del reddito di cittadinanza. Sempre disponibile e rispettoso del mio ruolo di cronista che provava a raccontare l’incredibile vertenza lavorativa sua e quella dei suoi colleghi, mai una parola fuori luogo e fuori posto. Ora che un tragico incidente stradale lo ha sottratto alla vita, ancora non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Una persona che hato strenuamente per la conquista di un suo diritto, il posto diDe Ianni voleva lavorare e non si dava pace per il fatto di essere stato espulso da quel mondo. Non esitava dinanzi all’opportunità di protestare, talvolta attraverso gesti clamorosi, ma non si negava a nuove esperienze e a nuove professioni, tutte lecite. Insomma,non era uno che si rassegnava. Non uno di quelli che se ne stanno sul divano ad aspettare l’assegno del reddito di cittadinanza. Sempre disponibile e rispettoso del mio ruolo di cronista che provava a raccontare l’incredibile vertenza lavorativa sua e quella dei suoi colleghi, mai una parola fuori luogo e fuori posto. Ora che un tragico incidente stradale lo ha sottratto alla vita,non ...

genteinmov : Sicurezza sul lavoro: la #CommissioneEuropea esamina la proposta per i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti… - fswordice : @kittesencul @CtzMaurizio @Giusepp16037954 @bravimabasta Dai non scherzare, i falsi invalidi saranno poche migliaia… - RenatoMaiaron : Il faro per il nuovo governo Draghi: no flat tax, no condoni, lotta spietata all’evasione fiscale, tutela del lavor… - CesareMenchetti : Compagni, al lavoro ed alla lotta! - MonicaBorghi4 : @sbonaccini @irene_priolo Lotta all'inquinamento?? Abito a 2 km dal l'inceneritore di Hera Cassana Ferrara, 3 Stabi… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro lotta Investimenti: l'anno cinese del Bue in 11 punti, secondo UBB

Nella cultura cinese, il bue simboleggia il duro lavoro, la positività, l'onestà e l'intelligenza. ... #2: lotta allo spreco alimentare. Secondo il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo2, in ...

UE: +10 punti al 50% consenso all'Unione cittadini europei, in Italia 43% - 2

... maggiori opportunita' di lavoro e capacita' di far sentire la propria voce nel mondo. Sebbene il ... eccetto in Finlandia, Repubblica ceca, Danimarca e Svezia, dove la lotta al terrorismo e al crimine ...

Sette punti per favorire il senso di appartenenza a un gruppo di lavoro Filodiritto Il lavoro, la lotta, il sorriso: ciao Antonio, ancora non ci credo

Benevento – Una persona che ha lottato strenuamente per la conquista di un suo diritto, il posto di lavoro. Antonio De Ianni voleva lavorare e non si dava pace per il fatto di essere stato espulso da ...

CONCA E L'ORGOGLIO DELLA "PRIMA VOLTA"

Il lombardo Filippo Conca ha indossato ieri per la prima volta in corsa la maglia della Lotto-Soudal il suo nuovo team e al Tour de Provence ha fatto il suo esordio in un nteam WorldTour. «E’ andato t ...

Nella cultura cinese, il bue simboleggia il duro, la positività, l'onestà e l'intelligenza. ... #2:allo spreco alimentare. Secondo il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo2, in ...... maggiori opportunita' die capacita' di far sentire la propria voce nel mondo. Sebbene il ... eccetto in Finlandia, Repubblica ceca, Danimarca e Svezia, dove laal terrorismo e al crimine ...Benevento – Una persona che ha lottato strenuamente per la conquista di un suo diritto, il posto di lavoro. Antonio De Ianni voleva lavorare e non si dava pace per il fatto di essere stato espulso da ...Il lombardo Filippo Conca ha indossato ieri per la prima volta in corsa la maglia della Lotto-Soudal il suo nuovo team e al Tour de Provence ha fatto il suo esordio in un nteam WorldTour. «E’ andato t ...