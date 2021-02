Il governo Draghi è un’occasione d’oro per i partiti. Forlani spiega perché (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una convergenza così ampia a sostegno di un nuovo esecutivo, qualificato da una guida di prestigio e autorevolezza universalmente riconosciuti, sembra destinata ad affievolire quelle contrapposizioni e pregiudiziali che, in questi anni, hanno avvelenato il confronto politico nel nostro Paese. E se i partiti che già hanno manifestato la disponibilità ad accordare la fiducia alla nuova squadra che verrà costituita dall’ex presidente della Bce fossero anche rappresentati all’interno del Consiglio dei ministri, con la diretta partecipazione di propri autorevoli esponenti, si rivelerebbe, forse, inevitabile una deriva verso una più convinta reciproca legittimazione tra quelle forze che fino ad ora si sono più fieramente contrapposte. L’occasione offerta dalla formazione del governo di unità nazionale, guidato da Mario Draghi, potrebbe ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una convergenza così ampia a sostegno di un nuovo esecutivo, qualificato da una guida di prestigio e autorevolezza universalmente riconosciuti, sembra destinata ad affievolire quelle contrapposizioni e pregiudiziali che, in questi anni, hanno avvelenato il confronto politico nel nostro Paese. E se iche già hanno manifestato la disponibilità ad accordare la fiducia alla nuova squadra che verrà costituita dall’ex presidente della Bce fossero anche rappresentati all’interno del Consiglio dei ministri, con la diretta partecipazione di propri autorevoli esponenti, si rivelerebbe, forse, inevitabile una deriva verso una più convinta reciproca legittimazione tra quelle forze che fino ad ora si sono più fieramente contrapposte. L’occasione offerta dalla formazione deldi unità nazionale, guidato da Mario, potrebbe ...

