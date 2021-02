Hong Kong segue Pechino e oscura la Bbc accusata di essere imparziale (Di venerdì 12 febbraio 2021) La RTHK, il network Hong Kong finanziato dal governo locale, ha interrotto le trasmissioni del servizio di 'Bbc World Service e Bbc News Weekly'. La mossa è giunta dopo l'oscuramento imposto dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) La RTHK, il networkfinanziato dal governo locale, ha interrotto le trasmissioni del servizio di 'Bbc World Service e Bbc News Weekly'. La mossa è giunta dopo l'mento imposto dall'...

