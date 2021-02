Governo Draghi | il silenzio del banchiere cambia i talk Mentana | «Non leggo toto-Ministri | non avrebbe senso»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) MaratonaE’ l’ora di Mario. Alle 19, il premier incaricato verrà ricevuto al Quirinale, dove scioglierà la riserva e – con ogni probabilità – consegnerà nelle mani del Capo dello Stato la lista dei nuovi. Un momento decisivo per le sorti politiche del Paese, che tuttavia l’informazione sta raccontando (per la prima volta dopo parecchio tempo) con una significativa penuria di indiscrezioni dovuta al riservatissimodell’ex Presidente della Bce. Rompendo con le abitudini del recentissimo passato, quando dai palazzi trapelavano veline e sussurri ben prima delle dichiarazioni ufficiali,ha mantenuto un profilo di assoluta segretezza istituzionale, antica arte che sembrava essere scomparsa dalle consuetudini comunicative. Il che ha completamente messo in ...

L'esecutivo annunciato oggi al Quirinale da Marionon può che essere identificato come anche, forse soprattutto, ildel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un, avendo dato il Capo dello stato l'incarico al '...'Buon lavoro al nuovoche sosterremo con lealtà e convinzione'. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sottolineando come ora sia il momento di riprendere 'il cammino con impegno per fermare la ...Il Pd protesta per lo scarso numero di donne nella squadra annunciata da Draghi. Boldrini: "Difficile nascondere l'amarezza". Anche Zingaretti si lamenta ...Rientra al governo anche Erika Stefani, che incassa il ministero chiesto a gran voce durante le consultazioni, quello della Disabilità. Renato Brunetta, un po’ a sorpresa, fa un gran ritorno alla Pubb ...