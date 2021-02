Friday di Rebecca Black ha un remix (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dieci anni fa Friday di Rebecca Black era un fenomeno mediatico mai visto: la cantante celebra l’inizio della sua fama con un remix speciale. Con lei Dorian Electra, Big Freedia e i 30H!3. Friday di Rebecca Black: perché un remix? “Quale sedia posso prendere?” chiedeva Rebecca Black immaginando di salire su un’auto piena di amiche. In risposta l’immagine di una sedia elettrica, o delle Barbie del film Mean Girls che esclamano l’iconica battuta “non puoi sederti con noi”. Quando nel 2011 diventò un fenomeno virale con la controversa canzone Friday, Rebecca Black era il principale bersaglio dell’odio di internet assieme a Justin Bieber. Ma la ragazzina dalla voce ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dieci anni fadiera un fenomeno mediatico mai visto: la cantante celebra l’inizio della sua fama con unspeciale. Con lei Dorian Electra, Big Freedia e i 30H!3.di: perché un? “Quale sedia posso prendere?” chiedevaimmaginando di salire su un’auto piena di amiche. In risposta l’immagine di una sedia elettrica, o delle Barbie del film Mean Girls che esclamano l’iconica battuta “non puoi sederti con noi”. Quando nel 2011 diventò un fenomeno virale con la controversa canzoneera il principale bersaglio dell’odio di internet assieme a Justin Bieber. Ma la ragazzina dalla voce ...

Riku90 : Ma io in fissa per il Remix di Friday di Rebecca Black con Dorian Electra, 3oh!3 - ciqarro : @Iordentista a rebecca black, a musica é friday (remix) - BITCHYFit : Rebecca Black festeggia i 10 anni di ‘Friday’ con una nuova versione del singolo - vigui002 : RT @pattiina: e comunque nel 2011 conoscere e quindi insultare Friday di Rebecca Black era uno status symbol se andavi al linguistico, perc… - vigui002 : sono passati 10 anni da quando Friday di Rebecca black é uscita ma alcuni di voi son troppo giovani per sapere -

