Draghi, se il vento del Nord soffia fino al Sud (Di venerdì 12 febbraio 2021) Data per scontata la competenza, la squadra di governo convocata dal presidente incaricato Mario Draghi passa per tre griglie a maglie strette: parità di genere, espressione territoriale, campo di provenienza. L’ex capo della Banca europea, già governatore della Banca d’Italia, tiene conto per le sue scelte dei rapporti uomo-donna, Nord-sud, politici-tecnici. Senza farsene condizionare in termini di qualità finale e complessiva del prodotto – condividendo ogni decisione con il solo Capo dello Stato Sergio Mattarella, come la Costituzione gli consente – l’uomo in cui il Paese e l’Europa ripongono le più vive speranze di riscatto e ripresa ha ben presente la complessità del problema da risolvere e degli equilibri che occorre rispettare. La formazione dell’esecutivo, dunque, è caratterizzata da un’adeguata rappresentanza del mondo femminile, dalla chiara ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Data per scontata la competenza, la squadra di governo convocata dal presidente incaricato Mariopassa per tre griglie a maglie strette: parità di genere, espressione territoriale, campo di provenienza. L’ex capo della Banca europea, già governatore della Banca d’Italia, tiene conto per le sue scelte dei rapporti uomo-donna,-sud, politici-tecnici. Senza farsene condizionare in termini di qualità finale e complessiva del prodotto – condividendo ogni decisione con il solo Capo dello Stato Sergio Mattarella, come la Costituzione gli consente – l’uomo in cui il Paese e l’Europa ripongono le più vive speranze di riscatto e ripresa ha ben presente la complessità del problema da risolvere e degli equilibri che occorre rispettare. La formazione dell’esecutivo, dunque, è caratterizzata da un’adeguata rappresentanza del mondo femminile, dalla chiara ...

GotorMiguel : RT @GotorMiguel: Ecco il mio articolo uscito qualche giorno fa su @REPUBBLlCA_lT in cui metto a confronto le cause e le ragioni di innesco… - GioielloEgidio : RT @YesIKnowMyWay65: @nzingaretti ah ecco, Avanti con Draghi. Da Conte a Draghi è una giravolta di convenienza. Dove va il vento? Noi lo se… - pagabadoglio : @gloquenzi @GioFaggionato È cambiato il vento Nel silenzio di Draghi - DCsettequattro : @ItaliaViva @meb Sarà. il finale è che: -MES oramai un lontano ricordo non più utile -Sarete al governo con Lega, F… - _MrWolf_ : Quello che già amo di #Draghi è che sta letteralmente facendo impazzire i giornalisti e i partiti che lo sosterrann… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vento SCISSIONE M5S DOPO ADDIO DI BATTISTA?/ Pizzarotti 'Lui come Don Chisciotte'. Grillo..

Pizzarotti ha poi paragonato Di Battista a Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento : "La ...del giorno in casa M5s il voto sulla piattaforma Rousseau per l'adesione o meno al Governo Draghi e ...

Ministero Transizione Ecologica: ecco come funziona all'estero

La novità istituzionale non è però assoluto, almeno in Europa: lo stesso Draghi, nell'assecondare l'... Macron, già prima della tornata elettorale, aveva fiutato il vento e a fine 2019 aveva lanciato la ...

Governo: Draghi prepara la squadra, tra fan e Cassandre IL GIORNO Draghi, se il vento del Nord soffia fino al Sud

Data per scontata la competenza, la squadra di governo convocata dal presidente incaricato Mario Draghi passa per tre griglie a maglie strette: parità di genere, espressione territoriale, campo di pro ...

Il turismo appoggia Draghi e chiede un ministero per il turismo

C’è ancora una speranza per il falcidiato mondo del turismo: il nuovo Governo. Dopo che le richieste, le proteste, gli allarmi e le lamentele indirizzate al ...

Pizzarotti ha poi paragonato Di Battista a Don Chisciotte che lotta contro i mulini a: "La ...del giorno in casa M5s il voto sulla piattaforma Rousseau per l'adesione o meno al Governoe ...La novità istituzionale non è però assoluto, almeno in Europa: lo stesso, nell'assecondare l'... Macron, già prima della tornata elettorale, aveva fiutato ile a fine 2019 aveva lanciato la ...Data per scontata la competenza, la squadra di governo convocata dal presidente incaricato Mario Draghi passa per tre griglie a maglie strette: parità di genere, espressione territoriale, campo di pro ...C’è ancora una speranza per il falcidiato mondo del turismo: il nuovo Governo. Dopo che le richieste, le proteste, gli allarmi e le lamentele indirizzate al ...