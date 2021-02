Covid Usa, i morti salgono a 475mila: Biden accelera sui vaccini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sale il conteggio dei morti per Covid-19 in Usa, con i decessi che toccano quota 475mila. Intanto il presidente Biden acquista altri 200 milioni di vaccini. La pandemia da Covid-19 continua ad imperversare nel mondo, specialmente negli Usa, primo paese al mondo per casi e decessi legati alla malattia. Infatti nella giornata di ieri, il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sale il conteggio deiper-19 in Usa, con i decessi che toccano quota. Intanto il presidenteacquista altri 200 milioni di. La pandemia da-19 continua ad imperversare nel mondo, specialmente negli Usa, primo paese al mondo per casi e decessi legati alla malattia. Infatti nella giornata di ieri, il L'articolo proviene da Inews.it.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 103.306 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 3.724 decessi legati alla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, riporta la Cnn. I ...

Sale il conteggio dei morti per Covid-19 in Usa, con i decessi che toccano quota 475mila. Intanto il presidente Biden acquista altri 200 milioni di vaccini. La conferenza stampa del 46esimo presidente ...

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 103.306 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 3.724 decessi legati alla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, riporta la Cnn.