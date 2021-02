Barcellona, Koeman: “Gara contro Alaves è più importante di quella con Psg. Con Guardiola il miglior calcio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro l’Alaves, ha toccato diversi temi: “La partita di domani è più importante di quella contro il Paris Saint-Germain. Pensiamo partita per partita ed è importante vincere domani per arrivare al meglio alla sfida di martedì. Neymar? Non è un giocatore dell’Alavés. Ne parleremo lunedì, non oggi. Per il mercato ho parlato con la dirigenza, ho detto loro che avevamo bisogno di una acquisto ma rispetto ogni decisione. Continueremo la stagione con quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo avuto tante assenze e infortuni, ci mancano soprattutto i difensori e abbiamo problemi dietro”. L’olandese, poi, si è soffermato sull’inchiesta su Gerard Piqué ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il tecnico del, Ronald, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligal’, ha toccato diversi temi: “La partita di domani è piùdiil Paris Saint-Germain. Pensiamo partita per partita ed èvincere domani per arrivare al meglio alla sfida di martedì. Neymar? Non è un giocatore dell’Alavés. Ne parleremo lunedì, non oggi. Per il mercato ho parlato con la dirigenza, ho detto loro che avevamo bisogno di una acquisto ma rispetto ogni decisione. Continueremo la stagione con quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo avuto tante assenze e infortuni, ci mancano soprattutto i difensori e abbiamo problemi dietro”. L’olandese, poi, si è soffermato sull’inchiesta su Gerard Piqué ...

