Auto in sosta senza assicurazione multata ma il proprietario era morto da due anni (Di venerdì 12 febbraio 2021) SENIGALLIA - Manca l'assicurazione all'Auto e scatta la multa per il proprietario, che era morto però da oltre due anni. Il verbale di contestazione è stato redatto il 23 settembre 2020 dalla polizia ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) SENIGALLIA - Manca l'all'e scatta la multa per il, che eraperò da oltre due. Il verbale di contestazione è stato redatto il 23 settembre 2020 dalla polizia ...

virginiaraggi : In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittor… - RobertoAllegre8 : RT @virginiaraggi: In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittorio Pi… - marziodb : RT @virginiaraggi: In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittorio Pi… - pieroomega2 : RT @virginiaraggi: In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittorio Pi… - VCopppla : RT @virginiaraggi: In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittorio Pi… -