A che punto è la variante inglese (ma occhio alla brasiliana) (Di venerdì 12 febbraio 2021) “In questa fase dell’epidemia quello che più ci preoccupa è la presenza di varianti virali. Quella sudafricana e brasiliana possono ridurre parzialmente l’efficacia dei vaccini, quindi abbiamo una sola cosa da fare: sbrigarci nelle vaccinazioni”. Taglia corto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa odierno sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. E gli fa subito eco Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “La situazione è molto delicata con segnali di ripresa anche nella circolazione delle varianti comune a tutti i Paesi europei”. Insomma non c’è più solo la lotta al Covid, perché non c’è più un unico Covid, ma il corpo a corpo con le varianti, nell’evidenza che se non si accelera sul fronte dei vaccini il virus che da un anno a questa parte ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) “In questa fase dell’epidemia quello che più ci preoccupa è la presenza di varianti virali. Quella sudafricana epossono ridurre parzialmente l’efficacia dei vaccini, quindi abbiamo una sola cosa da fare: sbrigarci nelle vaccinazioni”. Taglia corto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nelstampa odierno sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. E gli fa subito eco Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “La situazione è molto delicata con segnali di ripresa anche nella circolazione delle varianti comune a tutti i Paesi europei”. Insomma non c’è più solo la lotta al Covid, perché non c’è più un unico Covid, ma il corpo a corpo con le varianti, nell’evidenza che se non si accelera sul fronte dei vaccini il virus che da un anno a questa parte ha ...

