Voto Rousseau: vince il sì, via libera del M5S a Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi sulla piattaforma Rousseau per decidere la nascita del nuovo esecutivo. Il sì ha vinto Rousseau ha dato il suo verdetto: vince il sì e via libera al nuovo Governo. Il 59,3% degli iscritti si è espresso a favore della formazione del governo Draghi. La votazione era iniziata alle ore 10 e si è conclusa alle 18. La consultazione, in un primo momento rinviata, è stata convocata solo dopo che Draghi ha fatto sapere di aver accettato la proposta di Beppe Grillo sulla creazione di un super ministero green. Proprio a partire da questa garanzia, gli iscritti hanno deciso sul quesito. La soddisfazione dei leader pentastellati Soddisfatto Luigi Di Maio, che dopo il Voto su Rousseau ha commentato così ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi sulla piattaformaper decidere la nascita del nuovo esecutivo. Il sì ha vintoha dato il suo verdetto:il sì e viaal nuovo Governo. Il 59,3% degli iscritti si è espresso a favore della formazione del governo. La votazione era iniziata alle ore 10 e si è conclusa alle 18. La consultazione, in un primo momento rinviata, è stata convocata solo dopo cheha fatto sapere di aver accettato la proposta di Beppe Grillo sulla creazione di un super ministero green. Proprio a partire da questa garanzia, gli iscritti hanno deciso sul quesito. La soddisfazione dei leader pentastellati Soddisfatto Luigi Di Maio, che dopo ilsuha commentato così ...

