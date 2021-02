Tre arresti per il naufragio del peschereccio ‘Nuova Iside’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) PALERMO – Le indagini sull’affondamento del peschereccio ‘Nuova Iside’, avvenuto la sera del 12 maggio al largo della costa nord occidentale della Sicilia, hanno portato a tre arresti: in carcere sono finiti il Comandante e il terzo ufficiale di coperta della motonave ‘Vulcanello, C.G. e C.G., di 46 e 27 anni, rinchiusi negli istituti di pena di Poggioreale e Locri, mentre ai domiciliari è finito l’armatore, B.R., di 75 anni. Gli arresti, decisi dal gip del tribunale di Palermo, sono stati eseguiti dalla guardia costiera del capoluogo siciliano. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) PALERMO – Le indagini sull’affondamento del peschereccio ‘Nuova Iside’, avvenuto la sera del 12 maggio al largo della costa nord occidentale della Sicilia, hanno portato a tre arresti: in carcere sono finiti il Comandante e il terzo ufficiale di coperta della motonave ‘Vulcanello, C.G. e C.G., di 46 e 27 anni, rinchiusi negli istituti di pena di Poggioreale e Locri, mentre ai domiciliari è finito l’armatore, B.R., di 75 anni. Gli arresti, decisi dal gip del tribunale di Palermo, sono stati eseguiti dalla guardia costiera del capoluogo siciliano.

