Transizione ecologica, così Mario Draghi conquista gli ambientalisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi mette tutti, o quasi, d'accordo, ambientalisti compresi. A colloquio con il premier incaricato nella serata di ieri, le tre principali associazioni ambientaliste italiane – Legambiente, Wwf e Greenpeace – si dicono tutte fiduciose perché Draghi è europeista e l'Unione Europea ha deciso per la svolta green. Insomma, sa cosa vuole l'Europa e l'Europa vuole la Transizione ecologica. Proprio come dice il nome del nuovo dicastero che dovrebbe prendere il posto dell'Ambiente: un super ministero della Transizione ecologica che interagisca con gli altri ministeri, dallo Sviluppo economico all'Agricoltura, e alla cui guida gli ambientalisti hanno chiesto una persona competente e di alto profilo, dicendosi certi che ...

borghi_claudio : Chi lo dice al M5S che il dipartimento della transizione ecologica c'è già e lo dirige Grillo? - beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - riccardo_fra : Il M5S ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal Superbonus al 110%. Per rilanciare il Paese è necessario… - Nike55621177 : RT @ilgiornale: Grillo vuole il ministero per la transizione ecologica. Ma al ministero dell'Ambiente esiste già un dipartimento con lo ste… - sabrinacecchin2 : @FedericoRampini Come, la transizione ecologica non è tra le preoccupazioni? -