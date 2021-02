Totti, l’associazione agenti lo denuncia: “Fa il procuratore senza esserlo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Totti fa il procuratore ma non lo è ufficialmente. È questa l’accusa dell’associazione italiana agenti calciatori e società che a proposito ha presentato un esposto alla Figc preso in esame dalla Commissione agenti. L’ex capitano giallorosso da alcuni mesi ha avviato la Ct10, un’agenzia di scouting che offre consulenza ed assistenza ai Club e ai calciatori, affidata legalmente ad un agente con titolo, Giovanni De Montis. La scelta di Totti di entrare nel mondo dello scouting aveva subito suscitato polemiche, prontamente respinte dall’ex calciatore: “Non esercito l’attività di agente sportivo, ma ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti”, aveva spiegato ad agosto. Il rapporto con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021)fa ilma non lo è ufficialmente. È questa l’accusa delitalianacalciatori e società che a proposito ha presentato un esposto alla Figc preso in esame dalla Commissione. L’ex capitano giallorosso da alcuni mesi ha avviato la Ct10, un’agenzia di scouting che offre consulenza ed assistenza ai Club e ai calciatori, affidata legalmente ad un agente con titolo, Giovanni De Montis. La scelta didi entrare nel mondo dello scouting aveva subito suscitato polemiche, prontamente respinte dall’ex calciatore: “Non esercito l’attività di agente sportivo, ma ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti”, aveva spiegato ad agosto. Il rapporto con ...

