Tocco Caudio | bloccata la via d’accesso al paese | frana sulla Provinciale 7

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Un movimento franoso si è verificato questa mattina alungo la strada7, proprio all’ingresso del. Laha bloccato lo scorrimento delle macchine in entrambi i sensi di marcia in quanto la parte franosa ha invaso tutta la carreggiata. Si attende l’arrivo degli uomini della Protezione Civile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per ripristinare la viabilità che al momento è compromessa. Il Sannio in queste ore sta facendo i conti con i danni causati dalle abbondanti piogge di ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tocco Caudio

