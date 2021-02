Tapiro d’Oro a Conte, il mister rifiuta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tapiro d’Oro a Conte dopo il litigio con Agnelli nel post partita di Inter-Juventus. Sono ancora accese le polemiche dopo lo scontro tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, a seguito della semifinale di Coppa Italia di ritorno che ha visto passare la Juventus. Il post partita è stato incandescente, con i rivali che se ne L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ziliani contro Conte, stoccata sul gol di Muntari Udinese De Paul resta a gennaio; Marino allontana Juventus e Inter L’Inter vince contro il Bologna, il riepilogo della 10^ giornata di Serie A L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni Inter-Juventus, Serie A Bonolis commenta la Juventus di Andrea Pirlo Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)dopo il litigio con Agnelli nel post partita di Inter-Juventus. Sono ancora accese le polemiche dopo lo scontro tra Antonioe Andrea Agnelli, a seguito della semifinale di Coppa Italia di ritorno che ha visto passare la Juventus. Il post partita è stato incandescente, con i rivali che se ne L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ziliani contro, stoccata sul gol di Muntari Udinese De Paul resta a gennaio; Marino allontana Juventus e Inter L’Inter vince contro il Bologna, il riepilogo della 10^ giornata di Serie A L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni Inter-Juventus, Serie A Bonolis commenta la Juventus di Andrea Pirlo

capuanogio : Antonio #Conte rifiuta il Tapiro d’Oro. Difficile criticarlo se non accetta di farsi prendere per il **** - Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - BISLACCO3 : RT @tvblogit: Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri Andrea Agnell… - Bart1705 : RT @Ansa_Piemonte: Conte rifiuta il Tapiro d'oro. Tentativo consegna in onda questa sera su 'Striscia la Notizia' #ANSA - onthegroundJj : RT @capuanogio: Antonio #Conte rifiuta il Tapiro d’Oro. Difficile criticarlo se non accetta di farsi prendere per il **** -

