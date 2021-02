Sporting Braga, grave infortunio per Carmo. Ambulanza in campo spinta dai giocatori (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ successo di tutto nella semifinale di andata della Taca de Portugal tra Sporting Braga e Porto. Gol, espulsioni, infortuni e maxi recupero. Dopo un contrasto involontario nel tentativo di tirare con Luis Diaz al 72?, Carmo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Fin dai primi istanti si è notata la serietà dell’infortunio del giocatore, tanto che si parla di possibile frattura del perone che lo obbligherebbe a saltare il doppio confronto con la Roma ai sedicesimi di Europa League, oltre che la restante parte di stagione naturalmente. A questo punto entra in gioco il VAR che sancisce l’espulsione di Luis Diaz nonostante il giocatore del Porto sostenesse la tesi del contrasto fortuito, e il capitano del Braga viene portato fuori dal terreno di gioco su un’Ambulanza. Il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ successo di tutto nella semifinale di andata della Taca de Portugal trae Porto. Gol, espulsioni, infortuni e maxi recupero. Dopo un contrasto involontario nel tentativo di tirare con Luis Diaz al 72?,è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Fin dai primi istanti si è notata la serietà dell’del giocatore, tanto che si parla di possibile frattura del perone che lo obbligherebbe a saltare il doppio confronto con la Roma ai sedicesimi di Europa League, oltre che la restante parte di stagione naturalmente. A questo punto entra in gioco il VAR che sancisce l’espulsione di Luis Diaz nonostante il giocatore del Porto sostenesse la tesi del contrasto fortuito, e il capitano delviene portato fuori dal terreno di gioco su un’. Il ...

