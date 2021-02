Spezia-Milan | Kjaer sta bene e potrebbe giocare titolare | Serie A News

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Milan-Donnarumma: rinnovo ancora rimandato?? Napoli, Gattuso resta (per ora) ?? Lo Spezia diventa americano ???? Ecco l'edic… - PianetaMilan : #SpeziaMilan: @simonkjaer1989 sta bene e potrebbe giocare titolare | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - MilanPress_it : @simonkjaer1989.official, che è guarito dal problema muscolare e da ieri ha cominciato a lavorare con il gruppo, ha… - Eurosport_IT : Milan-Donnarumma: rinnovo ancora rimandato?? Napoli, Gattuso resta (per ora) ?? Lo Spezia diventa americano ???? Ecco… - sportli26181512 : Milan, con lo Spezia riecco Kjaer. Juve, dubbio Arthur. Lazio, Correa affianca Immobile: Milan, con lo Spezia riecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

Da una parte i padroni di casa, i quali nel turno precedente sono stati battuti dala San ... Dall'altra parte la squadra ospite, reduce dalla sconfitta interna subita dallo. I neroverdi ......di mister Roberto De Zerbi ha iniziato male il mese di febbraio con una sconfitta al Mapei Stadium per 1 - 2 con lo; il Crotone di Stroppa, invece, è reduce dal 4 - 0 patito in casa del...Simon Kjaer, difensore danese dei rossoneri, punta al rientro dal 1' in Spezia-Milan di sabato sera. Nel Diavolo, Rafael Leão favorito su Ante Rebic avanti ...Sabato 13 febbario alle ore 20.45 andrà in scena la sfida tra Spezia e Milan per la ventiduesima giornata di Serie A nel palcoscenico dello stadio Picco ...