Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Berlusconi era arrivato a Roma per partecipare alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi, a cui ha assicurato il suo totale appoggio. È arrivato in Italia martedì, dopo mesi di assenza: per la lunga convalescenza post Covid era stato costretto a rimanere a casa della figlia Marina a Valbonne da settembre. Al colloquio con l'ex presidente della Bce era apparso disteso e in ottima forma. Proprio ieri aveva ricevuto a Villa Grande, residenza che ha sostituito il celebre Palazzo Grazioli, il leader della Lega Matteo Salvini, per un lungo e cordiale colloquio sul nuovo esecutivo, rinsaldando così l'asse tra i due partiti: "Con Matteo Salvini ci siamo confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario Draghi", aveva twittato l'ex

