Scusi per la pianta: la lezione di un bimbo "Così è nato il mio corso di etica pubblica" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Trieste, undicenne lascia un bigliettino e 5 euro dopo la pallonata al vaso. E il prof filosofo ci scrive un libro. Social impazziti Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Trieste, undicenne lascia un bigliettino e 5 euro dopo la pallonata al vaso. E il prof filosofo ci scrive un libro. Social impazziti

