Scuola e viaggio: da Monza la sfida all’abbandono scolastico (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono un’adolescente. Nessuno sa esattamente cosa voglia dire realmente. Faccio parte di questo progetto perché sono arrivata ad un punto cieco”. Shanel ha 15 anni, abita in provincia di Monza ed è iscritta al secondo anno di istituto tecnico. Alle spalle il periodo buio della didattica a distanza, ora, da qualche giorno, è protagonista con nove compagni del progetto “A Scuola per Mare”, selezionato e cofinanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Un progetto nazionale che coinvolge direttamente cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania) e che ha come protagonisti adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, di entrambi i sessi che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi. Il tema è di estrema attualità ed è stato aggravato dalla ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono un’adolescente. Nessuno sa esattamente cosa voglia dire realmente. Faccio parte di questo progetto perché sono arrivata ad un punto cieco”. Shanel ha 15 anni, abita in provincia died è iscritta al secondo anno di istituto tecnico. Alle spalle il periodo buio della didattica a distanza, ora, da qualche giorno, è protagonista con nove compagni del progetto “Aper Mare”, selezionato e cofinanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Un progetto nazionale che coinvolge direttamente cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania) e che ha come protagonisti adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, di entrambi i sessi che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi. Il tema è di estrema attualità ed è stato aggravato dalla ...

LibriamociAS : I PROGETTI DI LIBRIAMOCI A SCUOLA: 'IN VIAGGIO SUL TRENO DELL'IMMAGINAZIONE' L'attività dell'ITES 'C. Agostinelli'… - TopOfferteNet : MINIMO STORICO VBIGER Zaino Casual Borsa Palestra Borsa Mare Donna Uomo Zaino Scuola Sacca Sportiva Impermeabile… - TopOfferteNet : MINIMO STORICO SUPER COMBO Applica il Coupon nella pagina! TAK Zaino Casual in Tela Borsa Tracolla Zaino Vintaj… - G168Luca : Quando devo prendere il treno delle 7 faccio metà del viaggio con i liceali che vanno a scuola e devo dire che mi f… - DireRete : Il prossimo evento #DIREParigi unisce teatro e scuola, in un viaggio attraverso le varie fasi di progettazione e cr… -