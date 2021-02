Rousseau, sì al governo Draghi dal 59,3%. Al voto in 74.537. Crimi: «Mandato iscritti vincolante» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sì: 44.177 (59.3%), No: 30.360 (40.7%): sono i risultati del voto sulla piattaforma dei 5 Stelle attraverso la quale gli iscritti aventi diritto di voto hanno potuto esprimersi su un... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sì: 44.177 (59.3%), No: 30.360 (40.7%): sono i risultati delsulla piattaforma dei 5 Stelle attraverso la quale gliaventi diritto dihanno potuto esprimersi su un...

