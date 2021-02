Rai | con il governo Draghi iniziano le grandi manovre per il post Salini

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella crisi di, ovviamente, era inevitabile che ci finisse dentro anche viale Mazzini. A quanto siamo in grado di rivelare, infatti, i componenti della Commissione parlamentare di vigilanza della Rai targati Pd si stanno muovendo per far partire il jobing per dare il via al cambio del Cda della Rai. Hanno contattato gli altri gruppi e scritto ai Presidenti di Camera e Senato che devono dare l’inizio ufficiale al cambio di& co. Il jobing durerà due mesi: l’obiettivo del Pd è di farlo uscire a fine febbraio. Quindi per fine aprile, con il nuovogià insediato, si potrà iniziare il cambio del Cda di Viale Mazzini. E sono in molti, dalle parti del presidente del Consiglio incaricato ad invocare un manager esterno al vertice di viale Mazzini, un ...