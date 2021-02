Pigneto | il titolare di un ristorante si sfoga | «Due intrusioni dei ladri in due giorni | le telecamere li hanno ripresi»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Da un paio dia questa parte il Quartieredi Roma, è diventato il teatro preferito dai, o almeno così sembrerebbe. Gli ultimi episodi in ordine di tempo sono stati segnalati da un cittadino, il quale ci ha tenuto a esprimere il suo dissenso rispetto al fatto, essendone rimasta vittima in prima persona. La testimonianza: «Duein due» Il cittadino ha così raccontato quanto subito, mettendo in guardia gli altri residenti della zona, attraverso un post su un gruppo Facebook pubblicato nel gruppo dedicato al Quartiere. “Buonasera a tutti, sono ildi *********, un locale che si trova a piazzale Prenestino. Utilizzo questo spazio per raccontare cosa è successo al mio locale, principalmente per allertare i titolari di altre attività e i ...

CorriereCitta : Pigneto, il titolare di un ristorante si sfoga: «Due intrusioni dei ladri in due giorni, le telecamere li hanno rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Pigneto titolare

Il Corriere della Città

Ali carabinieri hanno identificato 65 persone sanzionandone 16 per un totale di 4.100 euro. Al momento ildella casa vacanze non è rintracciabile. Leggi Anche Coronavirus, il ...Rita Murasco è ladi Anthea, boutique di artigianato di qualità in via Merulana. Sa che ... Allarme ale sui social scatta la caccia al ladro: "Abbiamo paura"Assembramenti non soltanto nelle strade dello shopping o nei bar e nei ristoranti dei quartieri della movida o del litorale, come quelli che si sono verificati sabato nella prima giornata in cui Roma.E’ iridato 2020 ma la sua attività vicino a via Nazionale ha dovuto abbassare la saracinesca. «Il centro è zona nera, per far arrivare a fine mese le famiglie dei nostri cinque dipendenti ci abbiamo d ...