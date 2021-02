Open call: Festival Internazionale di Danza, WhatWeAre (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ online la Open call per la 5^ piattaforma coreografica del Festival Internazionale di Danza, WhatWeAre, rivolta ad autori e interpreti della scena nazionale ed estera che, a causa dell’emergenza sanitaria, è slittata al 2021. L’iniziativa avviata a Udine dall’Associazione Danza e Balletto (ADEB), con la direzione artistica di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi, concretizza l’obiettivo di monitoraggio e promozione della Danza di ricerca e consente agli artisti preselezionati a mezzo video di presentare brani sulla poetica del gesto in forma di solo, duo e trio nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici. Prosegue la collaborazione con Comune di Udine, Regione F.V.G., CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Compagnia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ online laper la 5^ piattaforma coreografica deldi, rivolta ad autori e interpreti della scena nazionale ed estera che, a causa dell’emergenza sanitaria, è slittata al 2021. L’iniziativa avviata a Udine dall’Associazionee Balletto (ADEB), con la direzione artistica di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi, concretizza l’obiettivo di monitoraggio e promozione delladi ricerca e consente agli artisti preselezionati a mezzo video di presentare brani sulla poetica del gesto in forma di solo, duo e trio nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici. Prosegue la collaborazione con Comune di Udine, Regione F.V.G., CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Compagnia ...

Orsolina28, centro internazionale di formazione per la danza e di sviluppo della creatività, nato nel 2016 e situato a Moncalvo, in un momento difficile ...

