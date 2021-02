'Omosessuali tra categorie a rischio Covid'. Bufera su Asl di La Spezia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Un nostro amico ha chiesto all’Asl5 spezzina un modulo per accedere alla vaccinazione-19. Nel documento che gli è stato fornito vengono elencate 30di persone. Tra i soggetti con ‘comportamenti a’, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gliinsieme a tossicodipendenti e ai ‘soggetti dediti alla prostituzione’”. La denuncia, via Facebook, arriva dal consigliere ligure Ferruccio Sansa, che posta anche la foto del modulo. “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci” ammette dall’Asl il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro, come riporta Repubblica “ma stiamo anche tentando di spiegarci”. “Ci augureremmo che fosse un fake. Per questo abbiamo cercato di chiedere informazioni all’Asl5: dopo 13 telefonate senza risposta, compresi l’ufficio ...

Cosa cambia ai fini del rischio di ammalarsi di COVID-19 esser omosessuali o etero? Niente, è ovvio. Ma in un documento di un'azienda sanitaria della Liguria l'omosessualità viene definita un comporta ...Nel documento per la prenotazione per il vaccino anti Covid della azienda sanitaria spezzina, la ASL5, tra le 30 categorie considerate a rischio vengono inserite le persone "con comportamenti a rischi ...