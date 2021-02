Nuova Caledonia ancora scosse: le sirene d’allarme mettono i brividi (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si fermano le scosse in Nuova Caledonia. Massima allerta in tutta la zona costiera per il rischio tsunami. Nuova CaledoniaNon c’è pace in Nuova Caledonia, continua lo sciame sismico di vastissime proporzioni che da qualche giorno tormenta le coste delle isole a sud del Pacifico. Tra ieri ed oggi sei terribili scosse di elevate proporzioni si sono verificate in mare, scuotendo e terrorizzando la popolazione che vive in prossimità delle coste delle varie isole interessate. Il rischio tsunami è altissimo e le autorità hanno già allertato la popolazione considerata, in certe zone, ad alto rischio. In prossimità della zona costiera è stato chiesto di non abbandonare le proprie case e di restare quindi al sicuro. Gli organi competenti ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non si fermano lein. Massima allerta in tutta la zona costiera per il rischio tsunami.Non c’è pace in, continua lo sciame sismico di vastissime proporzioni che da qualche giorno tormenta le coste delle isole a sud del Pacifico. Tra ieri ed oggi sei terribilidi elevate proporzioni si sono verificate in mare, scuotendo e terrorizzando la popolazione che vive in prossimità delle coste delle varie isole interessate. Il rischio tsunami è altissimo e le autorità hanno già allertato la popolazione considerata, in certe zone, ad alto rischio. In prossimità della zona costiera è stato chiesto di non abbandonare le proprie case e di restare quindi al sicuro. Gli organi competenti ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto 7.7 in Nuova Caledonia e Loyauté, confermato tsunami. Avviso della Nuova Zelanda alla popolazione: 'via… - Corriere : Allerta tsunami in Nuova Zelanda dopo il terremoto di 7.5 in Nuova Caledonia: «via dalle coste» - rtl1025 : ?? La #NuovaZelanda ha diramato l'avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste dopo l'allerta #tsunami dirama… - antoniacri : RT @mondoterremoti: La sequenza sismica in atto nel pieno dell'Oceano Pacifico vicino la Nuova Caledonia continua a far registrare importan… - ilmeteoit : Un #Violento #TERREMOTO in #NUOVA #CALEDONIA ha fatto scattare l'ALLARME #TSUNAMI -