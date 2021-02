Milan | l’avvertimento di Bennacer che preoccupa tutti

Leggi su serieanews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La lotta per lo Scudetto vede protagonista indiscusso il, ma èa suonare l’allarme ed avvertire l’ambiente su un rischio molto concreto. Ilè in corsa per lo Scudetto, e di questo abbiamo consapevolezza ormai da diverse settimane. La compagine rossonera è protagonista di una galoppata importante, che vede i ragazzi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.