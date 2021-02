Mettiamo a rischio gli oceani anche col nostro rumore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la maggior parte di noi il suono del mare ha un effetto rilassante. Al contrario, per molte specie di animali marini, il rumore delle nostre vite ha un impatto deleterio: dal traffico navale alla costruzione di infrastrutture e piattaforme petrolifere, la presenza di rumori di origine umana si ripercuote negli abissi fino a minacciare in alcuni casi la sopravvivenza della fauna marina. Pensiamo ai delfini, per esempio: i rumori estranei possono minare il processo di ecolocalizzazione al quale si affidano per procurarsi il cibo, o al sistema di comunicazione sonoro attraverso cui interagiscono coi propri simili. Un importante studio appena pubblicato su Science restituisce un quadro globale sugli effetti dell’antrofonia – così è stata denominata questa forma di disturbo – sugli oceani, e anche qualche spunto per intervenire prima ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la maggior parte di noi il suono del mare ha un effetto rilassante. Al contrario, per molte specie di animali marini, ildelle nostre vite ha un impatto deleterio: dal traffico navale alla costruzione di infrastrutture e piattaforme petrolifere, la presenza di rumori di origine umana si ripercuote negli abissi fino a minacciare in alcuni casi la sopravvivenza della fauna marina. Pensiamo ai delfini, per esempio: i rumori estranei possono minare il processo di ecolocalizzazione al quale si affidano per procurarsi il cibo, o al sistema di comunicazione sonoro attraverso cui interagiscono coi propri simili. Un importante studio appena pubblicato su Science restituisce un quadro globale sugli effetti dell’antrofonia – così è stata denominata questa forma di disturbo – sugli, equalche spunto per intervenire prima ...

