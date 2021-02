Masterchef 10 | anticipazioni e ospiti della nona puntata | 11 febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 112021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 11? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nellavedremo i concorrenti assapporare sempre di più la finale che orami è alle porte. Ospite specialedi10 sarà Chef Jeremy Chan, una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi, che già nella scorsa edizione aveva stregato il pubblico. Lo Chef sarà proprio in ...

ITALIA 2021:11 FEBBRAIO Giovedì 11 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, va in onda la nona puntata diItalia 10. Dopo le eliminazioni ...Chi non riuscirà a gestire emozioni e tensione dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare decimoitaliano. Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky ...Ospite di grande rilievo, e soprattutto l’irruzione dei perfidi critici gastronomici, sempre più pepe nei piatti della decima edizione di Masterchef, tutte le anticipazioni sulla nona puntata.Quali prove, quali sfide dovranno affrontare questa sera, giovedì 411febbraio 2021, gli undici concorrenti ancora presenti nella cucina di MasterChef ...