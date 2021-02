' Maria Serena Cappello è la sua alleata speciale' | Mario Draghi e signora | ritratto di coppia riservatissima

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal primo incontro nel 1966 al viaggio di nozze mancato, passando per la nascita dei due figli, i dettagli meno conosciuti sulla vita privata del premier incaricato raccontati dal settimanale 'Oggi'

Dal primo incontro nel 1966 al viaggio di nozze mancato, passando per la nascita dei due figli, i dettagli meno conosciuti sulla vita privata del premier incaricato raccontati dal settimanale 'Oggi'