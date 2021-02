LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: Innerhofer e Paris cercano il colpo (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SuperG FEMMINILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma dei Mondiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre di rovinare i piani. Oggi, invece, alle ore 13.00 si gareggerà per il SuperG maschile ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE Le parole di Sofia Goggia dopo l’infortunio – Il nuovo programma deiBuongiorno e benvenuti alladelmaschile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Dopo una incredibile serie di rinvii e cancellazioni per colpa del maltempo, oggi si dovrebbe finalmente iniziare a fare sul serio. Parliamo al condizionale perchè, come si è visto, nella località bellunese le condizioni del meteo rischiano sempre di rovinare i piani. Oggi, invece, alle ore 13.00 si gareggerà per ilmaschile ...

RaiSport : ? #Cortina Live Per tutti gli aggiornamenti di giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:30 su #Raisport+HD o… - TEDxCortina : ??A causa del meteo di questi giorni, le gare dei Mondiali di Sci hanno subito delle variazioni e noi abbiamo dovut… - Sportflash24 : #Mondiali #Scialpino #Cortina 9 febbraio 2021/ -Nuovo programma gare -Report su cancellazione #SuperG donne -Video… - MirkovicRN : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, i commenti e le interviste della giornata, segui la rubrica in diretta dalle… - ciclista52 : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, i commenti e le interviste della giornata, segui la rubrica in diretta dalle… -