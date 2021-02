L'antropologia per tutti: incontri e laboratori virtuali e uno spettacolo in anteprima mondiale dal 18 al 20 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Milano 11 febbraio 2021) - Università di Milano-Bicocca 18-20 febbraio 2021 World Anthropology Day – antropologia pubblica a Milano Milano, 11 febbraio 2021 - Dal 18 al 20 febbraio 2021, torna con oltre 40 appuntamenti virtuali il World Anthropology day - antropologia pubblica a Milano, l'edizione milanese dell'evento che celebra il sapere antropologico e le sue interazioni con gli ambiti più diversi della nostra società, organizzata dall'Università di Milano-Bicocca. La rassegna prenderà il via il 18 febbraio, alle 14.30, con la conferenza online “antropologia per non-antropologi. L'insegnamento dell'antropologia nella formazione delle figure professionali”. Dagli operatori sanitari, agli assistenti sociali, dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Milano 112021) - Università di Milano-Bicocca 18-202021 World Anthropology Day –pubblica a Milano Milano, 112021 - Dal 18 al 202021, torna con oltre 40 appuntamentiil World Anthropology day -pubblica a Milano, l'edizione milanese dell'evento che celebra il sapere antropologico e le sue interazioni con gli ambiti più diversi della nostra società, organizzata dall'Università di Milano-Bicocca. La rassegna prenderà il via il 18, alle 14.30, con la conferenza online “per non-antropologi. L'insegnamento dell'nella formazione delle figure professionali”. Dagli operatori sanitari, agli assistenti sociali, dagli ...

