La moneta di Maradona è realtà, ma non in Argentina (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Castellino del Biferno arriva il ducato dedicato a Diego Armando Maradona: è la prima moneta al mondo dedicata al Pibe de Oro Un paese dove l'effige di Maradona è raffigurata sulla moneta cittadina: qualunque appassionato di calcio si sarebbe aspettato di vedere tale omaggio nel paese che ha dato i natali al Pibe de Oro, l'Argentina. A sorpresa, invece, è dal Molise che nasce l'iniziativa di dedicare una moneta "locale" al Diez scomparso lo scorso novembre. Una decisione presa da Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno, in provincia di Campobasso: il primo cittadino, evidentemente fan di Maradona, ha fatto raffigurare il giocatore, e alcuni dei suoi momenti più memorabili, sul ducato solidale istituito dal comune.

