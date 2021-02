Joss Whedon ancora sotto accusa, anche Sarah Michelle Gellar e le altre attrici di Buffy contro di lui (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarah Michelle Gellar supporta Charisma Carpenter contro Joss Whedon. L’interprete di Cordelia Chase ha accusato il papà di Buffy e Angel di comportamenti inappropriati sul set di entrambe le serie tv, dichiarando di aver sofferto molto l’ambiente tossico che si respirava sul set. Uno scandalo che ha sconvolto i fan di una delle serie cult più popolari di sempre. Whedon era già da diverso tempo nell’occhio del ciclone a causa di un altro polverone mediatico che lo vedeva coinvolto. L’attore Ray Fisher si era scagliato contro il regista che all’epoca di Justice League si era comportato in modo inaccettabile e completamente anti-professionale sul set. Alla luce del racconto della Carpenter, la stessa interprete di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)supporta Charisma Carpenter. L’interprete di Cordelia Chase hato il papà die Angel di comportamenti inappropriati sul set di entrambe le serie tv, dichiarando di aver sofferto molto l’ambiente tossico che si respirava sul set. Uno scandalo che ha sconvolto i fan di una delle serie cult più popolari di sempre.era già da diverso tempo nell’occhio del ciclone a causa di un altro polverone mediatico che lo vedeva coinvolto. L’attore Ray Fisher si era scagliatoil regista che all’epoca di Justice League si era comportato in modo inaccettabile e completamente anti-professionale sul set. Alla luce del racconto della Carpenter, la stessa interprete di ...

